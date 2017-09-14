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В Екатеринбурге демонтировали незаконную автомойку

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. В Екатеринбурге на ул. Донбасская демонтировали незаконную автомойку. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области



Ранее в суд с иском обратилась администрация Екатеринбурга и доказала, что у ответчика нет правовых оснований для занятия данного земельного участка и размещения на нем автомоечного комплекса. Добровольно решение суда исполнено не было, и исполнительный лист поступил в Орджоникидзевский районный отдел Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области.



После возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должнику было вручено требование об освобождении земельного участка и дан срок для добровольного исполнения. Должник решение суда в установленные сроки не исполнил. Демонтаж незаконного объекта — автомойки осуществляется силами администрации Екатеринбурга.



На сегодняшний день от незаконной постройки остался только металлический каркас. В ближайшие дни исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.

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