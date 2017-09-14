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ММК повысил долю поставок сервисным металлоцентрам России до 40%

УрБК, Магнитогорск, 14.09.2017. Доля поставок Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в адрес сервисных металлоцентров (СМЦ) России в общей отгрузке металлопроката на внутренний рынок в 2016 году выросла до 40% (в 2015 году показатель составлял 32%). Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Росту способствует, в частности, использование передовых IT-технологий в сбытовой деятельности, рассказал инженер группы региональных продаж ММК Александр Маргишвили, выступая на открывшейся 14 сентября в Новосибирске VIII Общероссийской конференции «Сервисные металлоцентры: оборудование, технологии, рынок».



«Основными регионами потребления металлопроката ММК торговыми компаниями, осуществляющими его переработку, являются близлежащие Уральский и Западно-Сибирский экономические районы, а также наиболее металлоемкий Центральный район. Магнитогорский металлургический комбинат поставляет свою продукцию большинству региональных металлоторговых и металлоперерабатывающих компаний России, имеющих в своей структуре СМЦ», — говорится в сообщении.



Наиболее востребованными видами металлопроката для сервисных металлоцентров являются сортовой и горячекатаный плоский прокат. Также существенную долю в переработке в СМЦ занимает оцинкованный прокат. В этом году ММК ввело в строй еще один агрегат непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тыс. т. в год, ориентированный на производство строительного сортамента. Тем самым возможности выбора необходимого сортамента оцинкованного металлопроката у потребителей продукции ММК расширились.

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