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В России установят предельную стоимость работ по капремонту многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. В России утверждена методология по определению предельной стоимости работ, проведённых в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис на IV Всероссийском съезде региональных операторов капремонта, который проходит сегодня в Екатеринбурге.



По словам замминистра, соответствующий приказ глава Минстрой Михаил Мень подписал на прошлой неделе после поручения президента РФ Владимира Путина. Инициатива связана с тем, что стоимость работ по контрактам региональных операторов в соседних регионах, зарплаты и стоимость материалов в которых находятся примерно на одном уровне, могут отличаться в разы.

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