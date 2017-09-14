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ММК выделит 1,5 млн рублей на озеленение школ и детских садов Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 14.09.2017. В конце сентября по инициативе руководства Магнитогорского металлургического комбината (ММК) будут реализованы мероприятия по озеленению территорий 70 среднеобразовательных школ и детских садов в Магнитогорске. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Акция будет приурочена к Году экологии и организована совместно с городской администрацией. Управлением охраны окружающей среды и экологического контроля подготовлен список учебных и дошкольных учреждений, прилегающим территориям которых необходима древесная растительность. В основном в список вошли объекты, где по программе «Реальные дела», проходившей в Челябинской области в прошлом году, под спил попали сухостои и деревья, находившиеся в аварийном состоянии. Вместо них школьные дворы и детсадовские площадки украсят молодые ясени и остролистные клёны», — говорится в сообщении.



Высадку организуют, ориентируясь на погоду. К участию в акции пригласят школьников, родителей, представителей градообразующего предприятия, депутатов городского Собрания и всех желающих горожан.



«ММК выделит на проведение акции около 1,5 млн руб. На эти деньги будут закуплены саженцы. Чтобы исключить дополнительную финансовую нагрузку на бюджетные учебные и дошкольные учреждения, на содержание деревьев выделят ещё 600 тыс. руб. на осенний полив и весенне-летний в 2018 году. Кроме того, уход за деревьями будет держать на контроле городская администрация», — рассказал старший менеджер группы планирования и контроля услуг по содержанию и благоустройству территории ММК Андрей Глазырин.



Возможно, в следующем году акцию проведут снова. В Управлении охраны окружающей среды надеются, что примеру градообразующего предприятия последуют и другие представители магнитогорского бизнеса — поучаствуют в высадке деревьев на внутриквартальных территориях и в городских местах, где есть острая нехватка растительности.

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