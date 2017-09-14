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Объем проблемных долгов в российских банках достиг максимума за последние 10 лет

УрБК, Москва, 14.09.2017. Уровень проблемных долгов на балансе российских банков достиг пика за последние десять лет — 12-15% по сектору. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА «Слабое качество активов остается главным риском снижения кредитоспособности российских банков».



«Уровень проблемной задолженности в банковской системе находится в диапазоне 12-15%»,— пишут аналитики АКРА, указывая, что основные риски относятся к реструктурированным кредитам и заемщикам с низким уровнем кредитоспособности.



Как отмечают эксперты агенства, нередки случаи, когда кредиты были реструктурированы неоднократно, то есть эти проблемы копятся на балансах банков годами.



«В результате того, что частные банки затягивали с решением старых проблем и реализовывали агрессивные бизнес-модели, доля проблемной задолженности в их кредитных портфелях в настоящее время превышает 15% и зарезервирована только на 38%», — подсчитали в АКРА.



При этом банки зачастую объясняют довольно низкий уровень покрытия резервами наличием залогов. Но это, по оценке АКРА, далеко не всегда оправдано.



«Отдельные ситуации реализации крупных кредитных рисков показывают, что нередки случаи, когда стоимость объекта залога существенно завышена (особенно актуально для объектов недвижимости), а степень его ликвидности не поддается реалистичной оценке», — говорится в отчете.



В результате в случае истребования банком обеспечения для покрытия убытков по кредиту возникает значительный временной лаг по его реализации (нередко растягивается на годы), что экономически в отдельных ситуациях равноценно признанию убытка в объеме, близком к 100%.



При этом именно сейчас проблема недостаточного резервирования становится особенно актуальной и может больно ударить по кредитоспособности российских банков в перспективе 12-18 месяцев. Если сейчас одномоментно признать полное обесценивание существующих проблемных долгов, то это приведет к потере капитала в 2,5 трлн руб. и может привести к падению уровня достаточности капитала банковской системы до регуляторных минимумов.

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