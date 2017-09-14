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В Свердловской области сократилось количество официальных миллиардеров

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области подвело предварительные итоги декларационной кампании 2017 года в регионе.



По данным ведомства, за 7 месяцев текущего года в налоговые органы Среднего Урала поступило 323 тыс. налоговых деклараций от физических лиц.



Декларации с суммой дохода свыше 1 млн рублей подали в текущем году 22 тыс. налогоплательщиков, что выше прошлогоднего показателя на 14%.



Доходы в диапазоне от 1 млн до 10 млн руб. заявили 21 тыс. физических лиц (рост на 14%), от 10 млн до 100 млн руб. — 705 человек, от 100 млн руб. до 500 млн руб. — 89 человек, от 500 млн руб. до 1 млрд руб. — 11 физических лиц, свыше 1 млрд руб. — 7 человек. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом число миллиардеров на Среднем Урале сократилось на одного человека.



Из общего количества поступивших деклараций 10 тыс. представлены индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами, главами крестьянско-фермерских хозяйств, арбитражными управляющими.



Более 76 тысяч граждан подали декларации в связи с предоставлением социальных налоговых вычетов, общая сумма которых составила 3 млрд рублей, что выше прошлогоднего показателя на 1%.



За предоставлением имущественного налогового вычета по приобретению (строительству) жилья с начала года обратились более 129 тыс. физических лиц (рост на 10%), общая сумма вычетов составила 40,2 млрд руб., что выше прошлогоднего показателя на 5%.



Инвестиционные налоговые вычеты заявили 615 человек на сумму 172 млн руб. (рост в 1,7 раза).



По представленным декларациям исчислено к возврату из бюджета 5,6 млрд руб., это на 7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.



По декларациям о доходах за 2016 год исчислен налог на доходы, подлежащий доплате в бюджет, в сумме 823 млн руб.

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