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За полгода Свердловское управление госохраны ОКН выписало штрафов на 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2017. В I полугодии 2017 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН) Свердловской области наложило штрафов на сумму почти 1,2 млн руб.



Согласно отчету надзорного органа, в том числе на юридических лиц наложено штрафов на 1 млн 105 тыс. руб., на должностных — на 60 тыс. руб. и на физических — 15 тыс. руб.



Всего к административной ответственности по протоколам ведомства привлекли 8 компаний, 3 должностных лица и одного гражданина.



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