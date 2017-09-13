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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Гостиница»

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Гостиница» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, компания зарегистрирована в 2006 году. Основным видом деятельности является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.



С иском о собственном банкротстве ООО «Гостиница» обратилось в суд в январе 2017 года. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов компании составляет 31 млн 128 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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