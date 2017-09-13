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Поставки турецких томатов в РФ возобновятся не раньше зимы 2017 года

УрБК, Москва, 13.09.2017. Россия может разрешить поставки турецких томатов не раньше зимы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Александра Ткачева.



«Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском товаропроизводителе, и здесь мы будем мониторить рынок. И если ввозить турецкие помидоры, то в период межсезонья: зима, ранняя весна, когда у нас нет собственных томатов», — сказал А.Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».



Напомним, ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции, причем поставки должны начаться уже в октябре 2017 года.

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