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Поставки турецких томатов в РФ возобновятся не раньше зимы 2017 года
13 сентябрь 2017 (17:42)
УрБК, Москва, 13.09.2017. Россия может разрешить поставки турецких томатов не раньше зимы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Александра Ткачева.
«Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском товаропроизводителе, и здесь мы будем мониторить рынок. И если ввозить турецкие помидоры, то в период межсезонья: зима, ранняя весна, когда у нас нет собственных томатов», — сказал А.Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции, причем поставки должны начаться уже в октябре 2017 года.
«Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском товаропроизводителе, и здесь мы будем мониторить рынок. И если ввозить турецкие помидоры, то в период межсезонья: зима, ранняя весна, когда у нас нет собственных томатов», — сказал А.Ткачев в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, ранее сообщалось, что российские власти рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции, причем поставки должны начаться уже в октябре 2017 года.
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