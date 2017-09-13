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В Челябинскую область пытались незаконно ввезти более 40 тонн овощей и фруктов
13 сентябрь 2017 (17:33)
УрБК, Челябинск, 13.09.2017. На контрольно-пропускном пункте «Троицк» сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области при осуществлении документарного контроля выявили четыре нарушения при ввозе подкарантинных грузов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Подкарантинная продукция следовала из Республики Казахстан в Ханты-Мансийский автономный округ, в Свердловскую и Челябинскую области. Причиной возврата продукции в трех случаях стало отсутствие фитосанитарных сертификатов и в одном случае — недействительный фитосанитарный сертификат (истек срок действия). Четыре автотранспортных средства ввозили подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска с нарушением законодательства РФ в области карантина растений: 20 т винограда, 20 т персиков, 0,2 т слив (все из Узбекистана), 2,5 т перца (из Казахстана)», — говорится в сообщении.
Перевозчикам вынесены постановления о наложении административных штрафов по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» и выданы предписания на возврат подкарантинных грузов грузоотправителям. Транспортные средства под контролем инспекторов Россельхознадзора возвращены на территорию Республики Казахстан.
«Подкарантинная продукция следовала из Республики Казахстан в Ханты-Мансийский автономный округ, в Свердловскую и Челябинскую области. Причиной возврата продукции в трех случаях стало отсутствие фитосанитарных сертификатов и в одном случае — недействительный фитосанитарный сертификат (истек срок действия). Четыре автотранспортных средства ввозили подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска с нарушением законодательства РФ в области карантина растений: 20 т винограда, 20 т персиков, 0,2 т слив (все из Узбекистана), 2,5 т перца (из Казахстана)», — говорится в сообщении.
Перевозчикам вынесены постановления о наложении административных штрафов по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» и выданы предписания на возврат подкарантинных грузов грузоотправителям. Транспортные средства под контролем инспекторов Россельхознадзора возвращены на территорию Республики Казахстан.
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