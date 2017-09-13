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На Украине не могут найти Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ночью 13 сентября выехал из гостиницы «Леополис» во Львове, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net».



Отмечается, что вечером во вторник, 12 сентября, в фойе отеля было много людей, в том числе охранников Саакашвили и его соратников. Среди ночи все они внезапно вышли на улицу, сели в микроавтобус батальона «Донбасс» и другие машины и уехали в неизвестном направлении. Позже микроавтобус вернулся к гостинице, но бывшего губернатора в нем не было.



12 сентября пограничники вручили политику, лишенному украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы. Саакашвили отказывался брать протокол, ссылаясь на то, что документ не был составлен в его присутствии. Представители Госпогранслужбы настояли на ознакомлении с документом.

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