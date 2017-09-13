Дайджест
На Украине не могут найти Саакашвили
13 сентябрь 2017 (17:30)
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ночью 13 сентября выехал из гостиницы «Леополис» во Львове, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net».
Отмечается, что вечером во вторник, 12 сентября, в фойе отеля было много людей, в том числе охранников Саакашвили и его соратников. Среди ночи все они внезапно вышли на улицу, сели в микроавтобус батальона «Донбасс» и другие машины и уехали в неизвестном направлении. Позже микроавтобус вернулся к гостинице, но бывшего губернатора в нем не было.
12 сентября пограничники вручили политику, лишенному украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы. Саакашвили отказывался брать протокол, ссылаясь на то, что документ не был составлен в его присутствии. Представители Госпогранслужбы настояли на ознакомлении с документом.
Отмечается, что вечером во вторник, 12 сентября, в фойе отеля было много людей, в том числе охранников Саакашвили и его соратников. Среди ночи все они внезапно вышли на улицу, сели в микроавтобус батальона «Донбасс» и другие машины и уехали в неизвестном направлении. Позже микроавтобус вернулся к гостинице, но бывшего губернатора в нем не было.
12 сентября пограничники вручили политику, лишенному украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы. Саакашвили отказывался брать протокол, ссылаясь на то, что документ не был составлен в его присутствии. Представители Госпогранслужбы настояли на ознакомлении с документом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Саакашвили назвал сроки возвращения на Украину
- Саакашвили пригрозил свергнуть решим Порошенко
- Саакашвили пригрозил свергнуть решим Порошенко
- Порошенко официально уволил Саакашвили
- Саакашвили сообщил о начале радикальных реформ на Украине
Loading...