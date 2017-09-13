Дайджест

На Украине не могут найти Саакашвили

13 сентябрь 2017 (17:30)

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ночью 13 сентября выехал из гостиницы «Леополис» во Львове, его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает портал «Корреспондент.net».

Отмечается, что вечером во вторник, 12 сентября, в фойе отеля было много людей, в том числе охранников Саакашвили и его соратников. Среди ночи все они внезапно вышли на улицу, сели в микроавтобус батальона «Донбасс» и другие машины и уехали в неизвестном направлении. Позже микроавтобус вернулся к гостинице, но бывшего губернатора в нем не было.

12 сентября пограничники вручили политику, лишенному украинского гражданства, протокол о незаконном пересечении границы. Саакашвили отказывался брать протокол, ссылаясь на то, что документ не был составлен в его присутствии. Представители Госпогранслужбы настояли на ознакомлении с документом.

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