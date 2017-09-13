Дайджест
США сократят число принимаемых беженцев
13 сентябрь 2017 (17:29)
Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить число принимаемых беженцев. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.
Сообщается, что при вступлении в должность Трамп утвердил квоту приема беженцев в 50 тыс. человек на 2017 финансовый год.
По информации издания, за сокращение квоты также выступает советник президента по политическим делам Стивен Миллер, который предлагал принимать 15 тыс. человек.
Сообщается, что при вступлении в должность Трамп утвердил квоту приема беженцев в 50 тыс. человек на 2017 финансовый год.
По информации издания, за сокращение квоты также выступает советник президента по политическим делам Стивен Миллер, который предлагал принимать 15 тыс. человек.
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