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США сократят число принимаемых беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сократить число принимаемых беженцев. Об этом сообщает портал «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.



Сообщается, что при вступлении в должность Трамп утвердил квоту приема беженцев в 50 тыс. человек на 2017 финансовый год.



По информации издания, за сокращение квоты также выступает советник президента по политическим делам Стивен Миллер, который предлагал принимать 15 тыс. человек.

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