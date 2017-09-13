Дайджест
Россия подготовила резолюцию по вводу миротворцев на Украину
13 сентябрь 2017 (17:29)
Россия подготовила для Совета Безопасности (СБ) ООН резолюцию, в которой предложила направить миротворцев организации на восток Украины для защиты наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает«Интерфакс» со ссылкой на текст резолюции.
В документе предлагается «учредить после полного отвода сил и оборудования от фактической линии соприкосновения на шестимесячный период Миссию ООН по содействию защите СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с главой миссии, который будет докладывать непосредственно Генеральному секретарю».
В тексте также говорится, что состав миссии должен быть согласован с представителями Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
В документе предлагается «учредить после полного отвода сил и оборудования от фактической линии соприкосновения на шестимесячный период Миссию ООН по содействию защите СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины с главой миссии, который будет докладывать непосредственно Генеральному секретарю».
В тексте также говорится, что состав миссии должен быть согласован с представителями Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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