Дайджест
Шарапова представила свою автобиографию
13 сентябрь 2017 (17:29)
В одном из книжных магазинов Нью-Йорк свою автобиографию представила бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова. Об этом сообщает RT.
Презентация книги под названием «Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня» (Unstoppable: My Life So Far) вызвала огромный интерес у читателей, которые выстроились в длинную очередь.
По некоторым данным, во время мероприятия Шарапову охраняли более десяти сотрудников службы безопасности.
Презентация книги под названием «Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня» (Unstoppable: My Life So Far) вызвала огромный интерес у читателей, которые выстроились в длинную очередь.
По некоторым данным, во время мероприятия Шарапову охраняли более десяти сотрудников службы безопасности.
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