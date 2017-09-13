Дайджест

Шарапова представила свою автобиографию

13 сентябрь 2017 (17:29)

В одном из книжных магазинов Нью-Йорк свою автобиографию представила бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова. Об этом сообщает RT.

Презентация книги под названием «Неудержимая: Моя жизнь до сегодняшнего дня» (Unstoppable: My Life So Far) вызвала огромный интерес у читателей, которые выстроились в длинную очередь.

По некоторым данным, во время мероприятия Шарапову охраняли более десяти сотрудников службы безопасности.

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