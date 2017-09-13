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Управляющие компании Свердловской области не исполнили 57 предписаний Госжилнадзора

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Управляющие компании из Свердловской области не исполнили 57 предписаний Госжилнадзора. Об этом говорится на сайте ведомства.



На управляющие компании из Екатеринбурга приходятся 30 подобных нарушений. Обслуживающие организации Горнозаводского управленческого округа не отчитались по 10 предписаниям, Западного — по двум. В Восточном и Северном управленческих округах имеется по одному не исполненному предписанию.



Теперь управляющим компаниям-штрафникам грозят внеплановые проверки выполнения предписаний, которые начнутся в течение 10 календарных дней со дня истечения установленного срока.



Невыполнение в установленный срок законного предписания надзорного органам влечёт привлечение к административной ответственности. Должностным лицам грозит штраф от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификация на срок до трёх лет. Юридическим лицам — штраф от 200 до 300 тыс. руб.

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