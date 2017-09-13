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Концерн Fiat Chrysler отзывает в России более 3,4 тыс. автомобилей

13 сентябрь 2017 (16:55)

УрБК, Москва, 13.09.2017. Концерн Fiat Chrysler Automobiles отзывает в России свыше 3,4 тыс. автомобилей из-за дефектов в подушках безопасности. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Речь идет об автомобилях Jeep Wrangler и Chrysler 300. Всего с рынка будет выведено 3 тыс. 423 тыс. машин, выпущенных в период с апреля 2004 по май 2013 года.

«Причиной отзыва автомобилей является газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, который может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при нормальном срабатывании подушки безопасности. Возникновение данной неисправности наиболее вероятно на автомобилях, долгое время находившихся в условиях высокой влажности», — говорится в сообщении.

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