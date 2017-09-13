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Власти Екатеринбурга подписали постановление о начале отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Глава горадминистрации Александр Якоб подписал постановление о начале отопительного сезона. Заполнение систем и подача тепла потребителям стартуют 18 сентября. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.



В первую очередь теплом будут обеспечены детские сады, школы, медучреждения и другие объекты социально-культурного назначения. Что касается жилого фонда уральской столицы, то его планируется подключать к теплу в четыре этапа в течение приблизительно двух недель.



«Первым этапом будет подключена часть Уралмаша, Виз, Синие камни, ЖБИ, Ботанический районы. Вторым этапом пойдут Железнодорожный, Верх-Исетский, Орджоникидзевский районы. Третьим — центр города, и четвертым этапом — Сортировка, Пионерский поселок», — сказал спикер.



По словам В. Гейко, на период пусковых операций дано разрешение на ввод ограничений по подаче горячей воды, что связано с гидравлическими работами. Всем предприятиям, которые имеют в управлении, либо в собственности жилищный фонд, денежные начисления будут производиться с момента фактического поступления теплоносителя.



«У некоторых потребителей отмечается техническая или финансовая неготовность к отопительному сезону. Это в свою очередь также будет вносить корректировки в график подачи тепла. Если финансовая неготовность будет не исправлена, то будут задержки начала пуска отопления до определенного периода. То же касается и проблемы технической неготовности», — подытожил В. Гейко.

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