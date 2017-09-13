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УБРиР в Санкт-Петербурге выпустил банковские гарантии на сумму более 860 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Петербургский филиал Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) выпустил для ЗАО «ПР и СС» три банковские гарантии на общую сумму 863,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Бенефициаром по всем гарантиям является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



Все банковские гарантии выпущены в обеспечение строительства стратегических объектов Санкт-Петербурга, таких как строительство Охтинского коллектора, с запуском в эксплуатацию которого защита городских рек от сточных вод в Петербурге достигнет почти 100%, строительство кольцующего коллектора, обеспечивающего после ввода в эксплуатацию Московский, Кировский и Фрунзенский районы, а также восстановление несущей способности коллектора по набережной реки Мойки и Крюкову каналу.



«Заключение подобной сделки — это еще один шаг в сторону увеличения портфеля банковских гарантий филиала. Нам приятно начать сотрудничество с компанией, которая стремительно развивает свой бизнес и демонстрирует хорошие финансовые показатели. Надеюсь, что наша совместная работа поспособствует развитию города и поможет поддерживать его в чистоте», — подчеркнул руководитель филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александр Казанский.

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