Новости дня
УБРиР в Санкт-Петербурге выпустил банковские гарантии на сумму более 860 млн рублей
13 сентябрь 2017 (16:06)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Петербургский филиал Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) выпустил для ЗАО «ПР и СС» три банковские гарантии на общую сумму 863,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Бенефициаром по всем гарантиям является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Все банковские гарантии выпущены в обеспечение строительства стратегических объектов Санкт-Петербурга, таких как строительство Охтинского коллектора, с запуском в эксплуатацию которого защита городских рек от сточных вод в Петербурге достигнет почти 100%, строительство кольцующего коллектора, обеспечивающего после ввода в эксплуатацию Московский, Кировский и Фрунзенский районы, а также восстановление несущей способности коллектора по набережной реки Мойки и Крюкову каналу.
«Заключение подобной сделки — это еще один шаг в сторону увеличения портфеля банковских гарантий филиала. Нам приятно начать сотрудничество с компанией, которая стремительно развивает свой бизнес и демонстрирует хорошие финансовые показатели. Надеюсь, что наша совместная работа поспособствует развитию города и поможет поддерживать его в чистоте», — подчеркнул руководитель филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александр Казанский.
Бенефициаром по всем гарантиям является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Все банковские гарантии выпущены в обеспечение строительства стратегических объектов Санкт-Петербурга, таких как строительство Охтинского коллектора, с запуском в эксплуатацию которого защита городских рек от сточных вод в Петербурге достигнет почти 100%, строительство кольцующего коллектора, обеспечивающего после ввода в эксплуатацию Московский, Кировский и Фрунзенский районы, а также восстановление несущей способности коллектора по набережной реки Мойки и Крюкову каналу.
«Заключение подобной сделки — это еще один шаг в сторону увеличения портфеля банковских гарантий филиала. Нам приятно начать сотрудничество с компанией, которая стремительно развивает свой бизнес и демонстрирует хорошие финансовые показатели. Надеюсь, что наша совместная работа поспособствует развитию города и поможет поддерживать его в чистоте», — подчеркнул руководитель филиала «Санкт-Петербургский» УБРиР Александр Казанский.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- УБРиР выпустил банковскую гарантию компании ЛСР на 1 млрд рублей
- УБРиР открыл дополнительный офис в Санкт-Петербурге
- УБРиР открыл в Санкт-Петербурге еще один офис
- Руководителем ОАО «УБРиР» в Санкт-Петербурге назначен Александр Казанский
- ОАО «УБРиР» открыло первый филиал банка в Санкт-Петербурге
Loading...