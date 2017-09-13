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Россия предложила США нормализовать отношения

Кремль на третий месяц после вступления Дональда Трампа в должность президента предложил Белому дому дорожную карту по нормализации отношений. Об этом пишет портал Buzzfeed со ссылкой на документ.



В частности, в нем содержится призыв к полному восстановлению дипломатических, военных и разведывательных каналов по Украине, Сирии и Северной Корее, перекрытых в годы правления прошлого президента Барака Обамы. Также Москва предлагала устроить встречу специалистов по кибербезопасности.



Издание поясняет, что некоторые предложения из этого документа в настоящее время работают, однако большинству из списка не суждено сбыться, пока Москва и Вашингтон обмениваются дипломатическими уколами.

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