Дайджест
Россия предложила США нормализовать отношения
13 сентябрь 2017 (13:44)
Кремль на третий месяц после вступления Дональда Трампа в должность президента предложил Белому дому дорожную карту по нормализации отношений. Об этом пишет портал Buzzfeed со ссылкой на документ.
В частности, в нем содержится призыв к полному восстановлению дипломатических, военных и разведывательных каналов по Украине, Сирии и Северной Корее, перекрытых в годы правления прошлого президента Барака Обамы. Также Москва предлагала устроить встречу специалистов по кибербезопасности.
Издание поясняет, что некоторые предложения из этого документа в настоящее время работают, однако большинству из списка не суждено сбыться, пока Москва и Вашингтон обмениваются дипломатическими уколами.
В частности, в нем содержится призыв к полному восстановлению дипломатических, военных и разведывательных каналов по Украине, Сирии и Северной Корее, перекрытых в годы правления прошлого президента Барака Обамы. Также Москва предлагала устроить встречу специалистов по кибербезопасности.
Издание поясняет, что некоторые предложения из этого документа в настоящее время работают, однако большинству из списка не суждено сбыться, пока Москва и Вашингтон обмениваются дипломатическими уколами.
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