Дайджест
WADA амнистировало 95 российских спортсменов
13 сентябрь 2017 (13:44)
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Ричарда Макларена. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на внутренний документ организации.
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли в докладе пишет, что в 95 случаях из 96 не было найдено достаточных доказательств применения россиянами запрещенных препаратов. Издание не приводит имен спортсменов.
При этом газета напоминает слова Ниггли, который в понедельник обвинил Россию в «прекрасно организованной системе махинаций с допингом. Спустя годы оставшиеся доказательства часто очень ограничены», — заявил он.
Генеральный директор WADA Оливье Ниггли в докладе пишет, что в 95 случаях из 96 не было найдено достаточных доказательств применения россиянами запрещенных препаратов. Издание не приводит имен спортсменов.
При этом газета напоминает слова Ниггли, который в понедельник обвинил Россию в «прекрасно организованной системе махинаций с допингом. Спустя годы оставшиеся доказательства часто очень ограничены», — заявил он.
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