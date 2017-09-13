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ЦСКА обыграл лиссабонскую «Бенфику» в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА обыграл лиссабонскую «Бенфику» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Встреча состоялась во вторник, 12 сентября, в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли португальцы на 50-й минуте — отличился нападающий Харис Сеферович. Армейцы ответили голом форварда Витиньо с пенальти на 63-й.



Победный мяч забил его коллега по амплуа Тимур Жамалетдинов на 71-й минуте.



В параллельном матче группы А английский «Манчестер Юнайтед» обыграл швейцарский «Базель» со счетом 3:0.

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