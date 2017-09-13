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ВЦИОМ: Более половины россиян считают свое экономическое положение средним

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. В августе 2017 года показатели социального самочувствия россиян несколько улучшили свои позиции, хотя существенно отстают от уровня 2014 года. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Согласно данным опроса, 16% россиян оценивают свое экономическое положение выше среднего, 25% — ниже, 56% — средне.



Оценки материального положения семьи к концу лета продемонстрировали рост до уровня февраля текущего года. На среднем уровне его оценивают 63% россиян, положительные ответы дают 18%, отрицательные — 19% опрошенных.



Индекс удовлетворенности жизнью также приблизился к значениям начала года. О том, что жизнь их в целом устраивает, говорят 49% граждан, об обратном — 23%, еще 26% частично согласны и с первыми, и со вторыми.



При этом сегодня 30% респондентов ожидают улучшения жизненной ситуации (в отношении себя и своей семьи), почти втрое меньше (9%) дают негативный прогноз, еще 48% считают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас.

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