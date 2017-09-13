Судьба долгостроя у Белого дома решится в суде

Арбитражный управляющий Дмитрий Селезнев сообщил УрБК, что вокруг недостроенного делового центра на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге разгорелся судебный спор. Кредиторы компании «Уралвнешторг» (долгострой находится на балансе этой организации) отказались добровольно утверждать дальнейшее снижение цены объекта для проведения новых торгов. Арбитражный управляющий пытается в судебном порядке оспорить эти действия.«На последних аукционах мы торговались до определенной цены — 320 млн руб. Кредиторы должны были на собрании одобрить дальнейшее снижение стоимости объекта. Однако пока они этого не делают. Мы не можем дальше торговать. Сейчас данный вопрос решается в судебном порядке. Его должны рассмотреть 25 сентября», — сообщил Дмитрий Селезнев.По его словам, снижение стоимости заметно упростит поиск потенциального покупателя.«Я предложил снизить цену объекта до 200 млн руб. Ранее у нас было достаточно много потенциальных покупателей, которые ходили вокруг да около. Это цена будет для них более адекватной. Иными словами, 320 млн руб. — это много, 200 млн руб. — разумная стоимость для этого объекта», — считает Дмитрий Селезнев.Ранее долгострой вблизи Белого дома трижды выставляли на торги. Первый раз аукцион должен был состояться в июне 2016 года. Тогда начальная цена составляла 577 млн руб. Из-за отсутствия заявок торги не состоялись. В августе прошлого года ситуация повторилась, несмотря на снижение стоимости до 517 млн руб.В сентябре 2016 года объект решили продавать по частям в форме публичного предложения (кто сколько предложит из покупателей). Цена отсечения предполагала скидку в размере 45%. Все три лота в сумме можно было приобрести за 320 млн руб. Однако объект снова не заинтересовал инвесторов.Отметим, что долгострой на Октябрьской площади является одним из самых старых в Екатеринбурге. Земля под строительство офисного здания была выделена еще в 1992 году государственному предприятию (ГП) «Уралвнешторг». Из-за дефицита собственных денежных средств компания привлекла инвестора в лице Уралтрансбанка, который вошел в проект 5 июля 1995 года. Изначально предполагалось, что банк профинансирует строительство блока «А» и половину строительства блока «А1» здания, а доли будут поделены после завершения строительства исходя из затрат.Однако отношения между двумя собственниками стройки не сложились. Стороны обвиняли друг друга в затягивании строительных работ и неэффективных финансовых тратах. В итоге в 1998 году проект был полностью заморожен, стройплощадка использовалась как контейнерный склад, расположенный в 200 метрах от здания правительства области. Одновременно началась серия судебных процессов, в которых стороны оспаривали друг у друга право собственности на объект. Противостояние переросло в открытый конфликт с участием милиции и ЧОПов, который нередко выходил за рамки закона.Только весной 2002 года решением Высшего арбитражного суда РФ строящийся объект был разделен между его владельцами. Одну треть его территории получило ГП «Уралвнешторг». Другие две части, на которых расположены первые очереди стройки, были признаны собственностью ОАО «Уралтрансбанк».После краха ГП «Уралвнешторг» права и обязанности компании были переданы МУГИСО. Свердловское министерство инициировало новый виток судебных разбирательств с целью получить контроль над объектом. После неудачных попыток заключить мировое соглашение в декабре 2014 года арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал судебный иск МУГИСО против ОАО «Уралтрансбанк». В феврале 2015 года он был удовлетворен: ведомство получило восьмидесятипроцентную долю в объекте.После этого была инициирована процедура банкротства предприятия. Как сообщалось ранее, общая сумма задолженности «Уралвнешторга» превышает 300 млн руб. Кредиторами предприятия являются ООО «Наш стиль», ООО «Строительная компания «Норд», ОАО «Уральский Транспортный Банк», Инспекция ФНС РФ по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.Очевидно, что в случае снижения стоимости долгостроя до 200 млн руб. эти организации будут вынуждены списать часть задолженности. Однако, судя по всему, в сложившейся ситуации это единственная возможности найти нового инвестора. Деловой центр не могут достроить уже 25 лет. В этих условиях резкое снижение первоначальной цены выглядит вполне логичным.