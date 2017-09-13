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К МКС пристыковался корабль «Союз МС-06»
13 сентябрь 2017 (13:37)
Пилотируемый корабль «Союз МС-06» с новым экипажем пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции «Поиск». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
В настоящее время экипаж в составе командира Александра Мисуркина и бортинженеров из НАСА Марка Ванде Хай и Джозефа Акабы приступил к работам по переходу в жилые отсеки станции.
Полет проходил по укороченной схеме — от старта до стыковки прошло шесть часов, корабль совершил за это время четыре витка вокруг Земли.
В настоящее время экипаж в составе командира Александра Мисуркина и бортинженеров из НАСА Марка Ванде Хай и Джозефа Акабы приступил к работам по переходу в жилые отсеки станции.
Полет проходил по укороченной схеме — от старта до стыковки прошло шесть часов, корабль совершил за это время четыре витка вокруг Земли.
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