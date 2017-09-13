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В июле средняя зарплата в Свердловской области составила 33 тыс. рублей
13 сентябрь 2017 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Средняя заработная плата работников предприятий Свердловской области в июле 2017 года составила 33 тыс. 061,1 руб. Как сообщает Свердловскстат, в годовом выражении она выросла на 6,3%.
При этом средняя зарплата в организациях за исключением малого бизнеса и микропреприятий в июле составила 38 тыс. 245,6 руб., это на 8,4% меньше, чем в прошлом году.
По структуре за год сильнее всего выросли зарплаты у работников финансовой и страховой сферы — на 23,5%, до 61,9 тыс. руб. в месяц. Значительнее всего сократились зарплаты в строительстве — на 6,8%, до 27,2 тыс. руб.
При этом средняя зарплата в организациях за исключением малого бизнеса и микропреприятий в июле составила 38 тыс. 245,6 руб., это на 8,4% меньше, чем в прошлом году.
По структуре за год сильнее всего выросли зарплаты у работников финансовой и страховой сферы — на 23,5%, до 61,9 тыс. руб. в месяц. Значительнее всего сократились зарплаты в строительстве — на 6,8%, до 27,2 тыс. руб.
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