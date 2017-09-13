Новости дня

В июле средняя зарплата в Свердловской области составила 33 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Средняя заработная плата работников предприятий Свердловской области в июле 2017 года составила 33 тыс. 061,1 руб. Как сообщает Свердловскстат, в годовом выражении она выросла на 6,3%.



При этом средняя зарплата в организациях за исключением малого бизнеса и микропреприятий в июле составила 38 тыс. 245,6 руб., это на 8,4% меньше, чем в прошлом году.



По структуре за год сильнее всего выросли зарплаты у работников финансовой и страховой сферы — на 23,5%, до 61,9 тыс. руб. в месяц. Значительнее всего сократились зарплаты в строительстве — на 6,8%, до 27,2 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: