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В Екатеринбурге около 20 жилых домов на Юго-Западе остались без электричества

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Сегодня днем жители Юго-Западного микрорайона в Екатеринбурге остались без электричества из-за повреждения на линиях электропередач.



Как рассказали в Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК), под отключение попали около 20 многоквартирных домов.



«В 12.30 произошло технологическое нарушение в электросетях, вызванное повреждением двух кабельных линий электропередач. В результате этого без напряжения остались жители города в квадрате улиц Белореченская — Шаумяна — Ясная — Волгоградская. 40-я больница не попала в зону отключения», — прокомментировали в компании.



На месте повреждения линий уже ведет восстановительные работы бригада ЕЭСК. В компании обещают в ближайшее время начать поэтапно подключать потребителей по мере выполнения ремонтных работ.

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