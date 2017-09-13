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Судебные приставы не спешат исключать коллекторские агентства из реестра за нарушение закона

УрБК, Москва, 13.09.2017. За восемь месяцев с момента вступления в силу основных положений закона, регулирующего взыскание долгов физлиц (230-ФЗ), ни одно коллекторское агентство не было исключено из реестра по инициативе регулятора — ФССП. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Даже такие агентства, как «Константа», допустившее сотню нарушений, не исключаются из реестра и отделываются минимальными штрафами. На днях на своем сайте ФССП сообщила о том, что коллекторское агентство «Константа» за телефонные звонки должнику в недопустимое время оштрафована на 50 тыс. руб. Данное нарушение не является грубым, часть 2 статьи 14.57 КоАП предусматривает за него наложение штрафа от 50 тыс. до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Эксперты отмечают мягкость наказаний, применяемых регулятором к подобным участникам рынка. По данным ФССП, за первое полугодие было рассмотрено более 5 тыс. обращений граждан о нарушении закона о взыскании долгов, судами привлечены к ответственности 35 компаний и 29 сотрудников. Общая сумма штрафов превысила 2,5 млн руб. Такая мера, как исключение из госреестра, влечет для коллектора прекращение деятельности, по крайней мере в легальном поле. Однако до сих пор ни к одной компании такой меры не применялось.



«Исключение из реестра может быть осуществлено только в связи с грубым нарушением требований закона, повлекшим причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника или иных лиц. Превышение количества звонков должнику грубым нарушением в соответствии с законодательством не является», — отметили в ФССП.



Эксперты считают, что ФССП пока старается не провоцировать уход коллекторов из регулируемой зоны.



«Сейчас цель ФССП — не исключить кого-то из госреестра, а наработать правоприменительную практику», — считает гендиректор «Агентства судебного взыскания» Максим Богомолов.



Этой же цели, по мнению экспертов, служат и назначения штрафов в минимальном размере.

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