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Средняя цена гаража в Екатеринбурге за год снизилась на 3%

13 сентябрь 2017 (12:48)

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Средняя цена гаража в Екатеринбурге за год снизилась на 3% (до 483 тыс. руб.). Парковочное место подорожало на 6% (до 595 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании портала по выбору недвижимости N1.RU.

Больше всего гаражей выставлено сейчас на продажу в центре, Юго-Западном, а также на Уралмаше. А парковочные места активнее всего реализуются в центре, на Визе и в Академическом.

«Первая десятка районов с самым большим числом гаражей и парковок почти совпадает с теми районами, в которых сейчас выставлено на продажу больше всего квартир. Правда, при этом число квартир в продаже превышает число парковок и гаражей почти в 16 раз», — отмечает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

«Средняя цена аренды гаража с прошлой осени выросла почти на 30% (до 5,5 тыс. руб. в месяц). Стоимость аренды парковки, наоборот, снизилась на 7% (до 4 тыс. руб. в месяц). В результате, если приобретать гараж или парковку для сдачи в аренду, то гараж окупится примерно через 7-7,5 лет, а чтобы окупить парковочное место понадобится более 12 лет», — говорится в исследовании.

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