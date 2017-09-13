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В Красноуфимском районе компания уплатила штраф в 200 тыс. рублей за нарушения земельного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с Красноуфимской межрайонной прокуратурой выявили нарушения земельного законодательства в деятельности сельхозпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба управления.



В ходе проверки на четырех участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 560 га не выполнены установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду. В ходе проверок установлено, что на участках сельскохозяйственные культуры не возделываются, следы обработки почвы отсутствуют.



Постановлением начальника отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 400 тыс. руб.



Однако по заявлению нарушителя решением Ленинского районного суда Екатеринбурга сумма штрафа была снижена до 200 тыс. руб. В сентябре текущего года штраф оплачен в полном размере.

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