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«МегаФон» представил новую стратегию и обновленный бренд

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. «МегаФон» представляет новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации во всех каналах. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«В мае этого года «МегаФон» представил стратегию, которая основана на нашей новой миссии — «Подключаем Возможности». Наша цель — стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно, и тогда, когда нужно. «МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой наш «цифровой» клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!», созданная с учетом реальных интересов клиентов, — первое звено будущих изменений в нашем продуктовом портфеле», — говорит коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.



Обновление позиционирования стало логичным ответом на принятую стратегию. Новое обещание бренда позволит быстрее и точнее донести до клиентов суть изменений, происходящих в компании.



В основу деятельности «МегаФона» поставлены реальные потребности «цифровых клиентов» — обладателей смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным интернетом. Для выявления этих потребностей компания использует современные инструменты, такие как «анализ больших данных» и машинное обучение в системах обслуживания клиентов.



Перемены затронут не только содержание, но и визуальную идентичность бренда, которая станет ярче и наполнится новым смыслом. Для реализации креативной части нового позиционирования было привлечено агентство Interbrand, хорошо известное по коррекции визуального образа таких брендов, как AT&T, T-Mobile, футбольный клуб Juventus, FedEx, Jio.



«В современном мире мобильному оператору необходимо быть не только надежным, но еще и открытым, динамичным партнером. Мы хотим строить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому стремимся создать образ самого человечного оператора. Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Наш новый слоган «МегаФон. Начинается с тебя» очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей», — говорит директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.



Новая коммуникационная кампания стартует 12 сентября. Премьера ролика, где в главной роли выступила популярная исполнительница Ёлка при участии исполнителя Burito, уже состоялась на официальной презентации нового позиционирования компании.

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