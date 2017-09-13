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«МегаФон» представил новую стратегию и обновленный бренд
13 сентябрь 2017 (12:04)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. «МегаФон» представляет новое позиционирование, призванное наглядно показать трансформацию компании от оператора связи к оператору новых возможностей. Изменения затронут все рекламные коммуникации во всех каналах. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В мае этого года «МегаФон» представил стратегию, которая основана на нашей новой миссии — «Подключаем Возможности». Наша цель — стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно, и тогда, когда нужно. «МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой наш «цифровой» клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!», созданная с учетом реальных интересов клиентов, — первое звено будущих изменений в нашем продуктовом портфеле», — говорит коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Обновление позиционирования стало логичным ответом на принятую стратегию. Новое обещание бренда позволит быстрее и точнее донести до клиентов суть изменений, происходящих в компании.
В основу деятельности «МегаФона» поставлены реальные потребности «цифровых клиентов» — обладателей смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным интернетом. Для выявления этих потребностей компания использует современные инструменты, такие как «анализ больших данных» и машинное обучение в системах обслуживания клиентов.
Перемены затронут не только содержание, но и визуальную идентичность бренда, которая станет ярче и наполнится новым смыслом. Для реализации креативной части нового позиционирования было привлечено агентство Interbrand, хорошо известное по коррекции визуального образа таких брендов, как AT&T, T-Mobile, футбольный клуб Juventus, FedEx, Jio.
«В современном мире мобильному оператору необходимо быть не только надежным, но еще и открытым, динамичным партнером. Мы хотим строить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому стремимся создать образ самого человечного оператора. Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Наш новый слоган «МегаФон. Начинается с тебя» очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей», — говорит директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.
Новая коммуникационная кампания стартует 12 сентября. Премьера ролика, где в главной роли выступила популярная исполнительница Ёлка при участии исполнителя Burito, уже состоялась на официальной презентации нового позиционирования компании.
«В мае этого года «МегаФон» представил стратегию, которая основана на нашей новой миссии — «Подключаем Возможности». Наша цель — стать для клиента лучшим выбором, надежным партнером, который предлагает именно то, что нужно, и тогда, когда нужно. «МегаФон» начал масштабную трансформацию, в центре которой наш «цифровой» клиент. Уже очень скоро наш бренд станет более открытым, динамичным, надежным. Новая инновационная тарифная линейка «Включайся!», созданная с учетом реальных интересов клиентов, — первое звено будущих изменений в нашем продуктовом портфеле», — говорит коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Обновление позиционирования стало логичным ответом на принятую стратегию. Новое обещание бренда позволит быстрее и точнее донести до клиентов суть изменений, происходящих в компании.
В основу деятельности «МегаФона» поставлены реальные потребности «цифровых клиентов» — обладателей смартфонов, которые осознанно и регулярно пользуются мобильным интернетом. Для выявления этих потребностей компания использует современные инструменты, такие как «анализ больших данных» и машинное обучение в системах обслуживания клиентов.
Перемены затронут не только содержание, но и визуальную идентичность бренда, которая станет ярче и наполнится новым смыслом. Для реализации креативной части нового позиционирования было привлечено агентство Interbrand, хорошо известное по коррекции визуального образа таких брендов, как AT&T, T-Mobile, футбольный клуб Juventus, FedEx, Jio.
«В современном мире мобильному оператору необходимо быть не только надежным, но еще и открытым, динамичным партнером. Мы хотим строить долгосрочные отношения с нашими клиентами, поэтому стремимся создать образ самого человечного оператора. Мы хотим воодушевить своих клиентов открывать и использовать все возможности, которые дает им их жизнь. Наш новый слоган «МегаФон. Начинается с тебя» очень точно отражает изменение нашей философии и нашего подхода к построению оператора возможностей», — говорит директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.
Новая коммуникационная кампания стартует 12 сентября. Премьера ролика, где в главной роли выступила популярная исполнительница Ёлка при участии исполнителя Burito, уже состоялась на официальной презентации нового позиционирования компании.
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