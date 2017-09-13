Новости дня

В Екатеринбурге сетевики на месяц закрыли движение по нечетной стороне улицы Белореченской

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. В Екатеринбурге ООО «Строительная компания «Строй-Проект» закрыло движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Белореченской от Шаумяна до Посадской. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.



Ограничения, связанные с работами по демонтажу неэксплуатируемой теплотрассы, продлятся до 15 октября 2017 года.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: