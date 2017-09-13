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В Екатеринбурге сетевики на месяц закрыли движение по нечетной стороне улицы Белореченской

13 сентябрь 2017 (11:43)

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. В Екатеринбурге ООО «Строительная компания «Строй-Проект» закрыло движение автотранспорта по нечетной стороне улицы Белореченской от Шаумяна до Посадской. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города.

Ограничения, связанные с работами по демонтажу неэксплуатируемой теплотрассы, продлятся до 15 октября 2017 года.

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