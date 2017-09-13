Новости дня
Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении возврата налогов
13 сентябрь 2017 (11:22)
УрБК, Москва, 13.09.2017. Правительство РФ поддержало инициативу законодателей об упрощении процедуры возврата излишне взысканных налогов, страховых взносов, пеней и штрафов. Об этом сообщает «Российская газета».
В частности, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат срок подачи заявлений об излишне списанных средств в госказну с одного месяца до трех лет.
Это должно сделать процедуру возврата излишне взысканных сумм проще и сократить количество судебных споров.
В частности, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат срок подачи заявлений об излишне списанных средств в госказну с одного месяца до трех лет.
Это должно сделать процедуру возврата излишне взысканных сумм проще и сократить количество судебных споров.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Правительство РФ поддержало отмену НДС на перевозку в электричках
- Правительство РФ одобрило законопроект об уплате НДФЛ при продаже недвижимости
- В России за налоговую оптимизацию могут ввести уголовную ответственность
- Правительство РФ внесло законопроект об упрощении оформления виз для иностранцев
- Россия и Египет могут упростить процедуру выдачи виз гражданам обеих стран
Loading...