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Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении возврата налогов

УрБК, Москва, 13.09.2017. Правительство РФ поддержало инициативу законодателей об упрощении процедуры возврата излишне взысканных налогов, страховых взносов, пеней и штрафов. Об этом сообщает «Российская газета».



В частности, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат срок подачи заявлений об излишне списанных средств в госказну с одного месяца до трех лет.



Это должно сделать процедуру возврата излишне взысканных сумм проще и сократить количество судебных споров.

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