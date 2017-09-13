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Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении возврата налогов

13 сентябрь 2017 (11:22)

УрБК, Москва, 13.09.2017. Правительство РФ поддержало инициативу законодателей об упрощении процедуры возврата излишне взысканных налогов, страховых взносов, пеней и штрафов. Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, предлагается внести поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат срок подачи заявлений об излишне списанных средств в госказну с одного месяца до трех лет.

Это должно сделать процедуру возврата излишне взысканных сумм проще и сократить количество судебных споров.

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