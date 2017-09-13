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«Уральские авиалинии» открывают полеты в Наманган из Москвы

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 15 сентября 2017 года открывает прямой рейс Москва — Наманган — Москва. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Полеты по этому направлению будут выполняться на авиалайнерах Airbus 320 один раз в неделю по пятницам. Вылет из аэропорта «Домодедово» в 00.30, прилет в Наманган в 06.35. Стоимость авиабилета — от 12,5 тыс. руб. в одну сторону.



«Наманган — второй город по величине после Ташкента в Узбекистане, административный центр Наманганской области. Город знаменит своей многовековой историей, например, в его окрестностях находятся руины древнего домонгольского города Аксикент. Кроме того, в Намангане можно поправить здоровье и отдохнуть на бальнеологическом курорте «Чартак», — говорится в сообщении.



Отправиться в узбекский Наманган можно, купив билет на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центр авиакомпании, а также в авиакассах.

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