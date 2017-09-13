Новости дня

Законопроект Минкульта о повышении цен на прокат для кино может привести к падению кассовых сборов на 7%

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Готовящееся Минкультом РФ повышение цен на прокатные удостоверения для кино приведет к падению кассовых сборов в стране на 7%, то есть на 3,5 млрд руб. в год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании «Невафильм Research».



Напомним, согласно законопроекту выход любого фильма, у которого окажется больше 100 сеансов в кинотеатрах, будет стоить 5 млн руб. вместо действующих 3,5 тыс. руб.



Проект был опубликован в конце августа. С его помощью чиновники предполагают очистить прокат от «низкопробных» западных картин и ежегодно собирать в Фонд кино 2,2 млрд руб. для поддержки отечественного кинематографа, из них 1,4 млрд руб. с иностранных фильмов.



Аналитики «Невафильм Research» констатируют, что прокатчики не будут показывать кино себе в убыток. Число релизов значительно снизится, и, как следствие, вместо ожидаемых 1,4 млрд руб. с иностранных фильмов Фонд кино получит в лучшем случае 620 млн руб., а в худшем — 415 млн руб., «совсем небольшую сумму, которая по традиции распределится между одними и теми же отечественными студиями — лидерами кинопроизводства».



Аналитики спрогнозировали модель развития ситуации в случае, если бы 5 млн руб. взимались уже с начала 2016 года, и рассчитали два возможных сценария. Оптимистичный подразумевает, что фильмам для окупаемости надо будет собрать всего 20 млн руб., пессимистичный — 50 млн руб.



При наиболее вероятном пессимистичном сценарии большинство независимых дистрибуторов закроются, перестав выпускать в том числе отечественные фильмы, считает «Невафильм Research». Число прокатчиков сократится в девять раз, до семи монополистов; кассовые сборы снизятся на 7%, до 47,5 млрд руб., а число релизов — на 72%, до 115 в год, при этом российских — на 74%, до 32 в год. В отсутствие независимых дистрибуторов продюсеры отечественных фильмов будут вынуждены выпускать их самостоятельно либо договариваться с мейджорами на менее выгодных условиях.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: