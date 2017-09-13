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В Екатеринбурге из-за подозрительного предмета задержали отправление поезда Адлер — Новосибирск

13 сентябрь 2017 (09:58)

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. В Екатеринбурге сегодня утром из-за подозрительного предмета сотрудникам полиции пришлось задержать отправление поезда Адлер — Новосибирск. Об этом УрБК рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что в поезде обнаружен подозрительный предмет. В ходе проверки всех пассажиров вывели из вагонов. В итоге подозрительным предметом оказался фонарик, который лежал на тележке подвижного состава.

Из-за инцидента отправление поезда было задержано на 25 минут.

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