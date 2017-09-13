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Герман Греф выступил за приватизацию Сбербанка
13 сентябрь 2017 (09:41)
УрБК, Москва, 13.09.2017. Глава Сбербанка Герман Греф выступил за приватизацию банка. Об этом сообщает «Российская газета».
Он пояснил, что всегда придерживался позиции — как можно меньше государственного сектора в экономике, как можно меньше государственных банков, как можно больше сильных частных банков. Тогда как ситуацию, при которой в банковском секторе останется всего несколько крупных банков, Г. Греф сравнил с «большой бедой».
«Мы за конкуренцию», — подчеркнул он.
Отметим, что глава Сбербанка не первый раз поднимает тему приватизации. Ранее он высказывался о поэтапной передаче акций кредитной организации в частные руки. На данный момент 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежат Центробанку. Так, по мнению Германа Грефа, 25% можно было бы сразу выставить на торги на фондовой бирже и еще 25% на переходный этап оставить у ЦБ.
Он пояснил, что всегда придерживался позиции — как можно меньше государственного сектора в экономике, как можно меньше государственных банков, как можно больше сильных частных банков. Тогда как ситуацию, при которой в банковском секторе останется всего несколько крупных банков, Г. Греф сравнил с «большой бедой».
«Мы за конкуренцию», — подчеркнул он.
Отметим, что глава Сбербанка не первый раз поднимает тему приватизации. Ранее он высказывался о поэтапной передаче акций кредитной организации в частные руки. На данный момент 50% плюс одна акция Сбербанка принадлежат Центробанку. Так, по мнению Германа Грефа, 25% можно было бы сразу выставить на торги на фондовой бирже и еще 25% на переходный этап оставить у ЦБ.
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