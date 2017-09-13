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Свердловский Госжилнадзор в августе выявил 172 нарушения на объектах капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2017. Сотрудники отдела строительного надзора за объектами соцкультбыта свердловского Госжилнадзора в августе организовали 74 проверки на объектах капстроительства и выявили 172 нарушения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



Чаще всего ревизоры сталкивались с игнорированием стандартов техрегламентов и информации, указанной в проектной документации (99 нарушений), несоблюдением норм техники безопасности и стандартов строительства (41 нарушение), а также плохим контролем строительного и приемочного толка (32 нарушения).



По итогам проверок сотрудники Госжилнадзора сформировали 74 акта, 25 предписаний и 19 протоколов.

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