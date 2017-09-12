Кризис

Суд рассмотрит иск о банкротстве застройщика «БЗСК-Инвест»

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «БЗСК-Инвест» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 11 сентября 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Березовскдорстрой», сумма исковых требований составляет 16 млн 667 тыс. руб.



Напомним, АО «БЗСК-Инвест» является одним из активов свердловского предпринимателя Александра Фрибуса и входит в группу компаний «БЗСК». Организация выступает застройщиком проблемных жилых комплексов «Березки» и «Оптимист». В связи с затягиванием сроков сдачи объектов и нарушением прав дольщиков деятельность компании находится на контроле прокуратуры Свердловской области.

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