Картошка из пробирки

Селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель» в Белоярском районе приступил к созданию собственного семенного картофеля для свердловских аграриев. Пока в распоряжении предприятия находится 800 растений в пробирках, из которых через пять лет планируют получить до 10 тыс. т семенного материала. Наиболее рискованный и затратный этап сотрудников центра ожидает в 2019 году, когда картофель попробуют впервые высадить.Сейчас в Свердловской области до 90% семенного материала сельхозпроизводители закупают за рубежом — в Финляндии, Голландии, Германии. По словам генерального директора ЗАО АПК «Белореченский» Александра Кожевникова, после девальвации рубля это не только дорого, но и сам картофель оказывается не лучшего качества.«У нас посевная в мае начинается, а в теплых странах — в феврале-апреле. Поэтому картофель лучшего качества сначала уходит туда, а нам уже достается то, что осталось у фермеров. Наше предприятие ежегодно приобретает в Европе до 400 т семенного картофеля, а цена у него сейчас начинается от 100 руб. за кг. Умножаем на 400 т, получаем 40 млн руб. Такими суммами предприятие ежегодно поддерживает европейского производителя. Решили в итоге тратить эти деньги на себя», — рассказал он.О производстве собственного семенного материала аграрии задумались давно, однако раньше проекты не получали поддержку властей. Два года назад в связи с общим курсом импортозамещения в отрасли АПК на доводы сельхозпроизводителей обратили внимание и помогли получить кредит на строительство центра.Сейчас предприятие почти полностью построили, но собственный семенной картофель на Среднем Урале появится не раньше, чем через пять лет. Пока же специалисты черенкуют ростки сортов свободной селекции в пробирках, чтобы из 800 растений получить несколько тысяч. В следующем году картофель из пробирки высадят в теплицы: так получат мини-клубни. А в 2019 году пойдет самый рискованный этап — первая высадка на поле.«В поле нужно высаживать в изолированных условиях: там не должно быть картофеля, подсадок, паразитов. Самое страшное — это тля, которая переносит вирусы. Это самый большой риск и самый затратный этап», — прокомментировал заместитель директора по технической части селекционно-семеноводческого центра «Уральский картофель» Игорь Крупский.После этого картофель еще три года будут высаживать на поле, и только тогда семенной материал можно будет продавать. В перспективе в центре намерены производить до 10 тыс. т картофеля в год. Этого хватит и уральским аграриями, и даже сельхозпроизводителям южных регионов.Параллельно с этим в центре будут выводить уральские сорта в сотрудничестве с УралНИИСХоз. Планируется, что собственный картофель будет более адаптирован к уральскому климату и устойчив к характерным для региона заболеваниям — например, фитофторозу.«У нас три перспективных сорта — «Мишка», «Люкс» и «Ирбитский». Они устойчивы к болезням, таким как фитофтороз — это основное заболевание на Урале. Растение накапливает вирусы в течение последующих вегетативных поколений и уже не может дать высокий урожай, поэтому необходимо обновлять семенной материал. Рекомендуют раз в два-три года. Наши сорта хорошо себя показывают, но главный вопрос — объем производства», — поделилась научный сотрудник селекционно-технологического центра по картофелю УралНИИСХоз Мария Стафеева.Как поясняют ученые, сейчас сказать что-то конкретное по поводу производства семян уральских сортов картофеля сложно. Пока неизвестно, как они себя поведут при механической посадке и уборке. Поэтому пока рано прогнозировать, когда аграрии смогут приобрести семена уральских сортов. По крайней мере, до первой высадки в поля и, соответственно, уборки.Вместе с тем полностью избавить производство картофеля от импортных составляющих пока не удастся, признают эксперты. Сельхозпроизводителям все равно приходится закупать за рубежом технику, удобрения и средства защиты от вредителей.