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Крупнейшие российские банки вышли из АРБ
12 сентябрь 2017 (17:53)
УрБК, Москва, 12.09.2017. Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк и БМ-банк официально покинули Ассоциацию российских банков (АРБ). Об этом сообщает пресс-служба АРБ.
Заявки о выходе из ассоциации были удовлетворены.
При этом совет АРБ единогласно признал «работу ассоциации удовлетворительной, а работу руководства ассоциации — эффективной, конструктивной, отвечающей общим интересам АРБ и всем стандартам корпоративной культуры».
Напомним, в июле этого года крупнейшие российские банки объявили о своем выходе из АРБ из-за несогласия с политикой организации (на одном из съездов ассоциация от имени кредитных учреждений раскритиковала работу ЦБ). Авторы заявления указали, что не исключают, в том числе, создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений.
Заявки о выходе из ассоциации были удовлетворены.
При этом совет АРБ единогласно признал «работу ассоциации удовлетворительной, а работу руководства ассоциации — эффективной, конструктивной, отвечающей общим интересам АРБ и всем стандартам корпоративной культуры».
Напомним, в июле этого года крупнейшие российские банки объявили о своем выходе из АРБ из-за несогласия с политикой организации (на одном из съездов ассоциация от имени кредитных учреждений раскритиковала работу ЦБ). Авторы заявления указали, что не исключают, в том числе, создания нового профессионального объединения или преобразования действующих профессиональных объединений.
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