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Турция внесла задаток за российские С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна внесла задаток за приобретаемые у России зенитно-ракетные системы С-400. Об этом сообщает газета Hürriyet.



«Наши друзья договорились по С-400. Насколько я знаю, выплачен первый взнос. Следующий шаг — передача нам кредита от России. И я, и президент Владимир Путин решительно настроены по этому вопросу», — сказал Эрдоган журналистам по прибытии из Казахстана 10 сентября.



В то же время о подписании контракта на поставку С-400 в интервью ТАСС сообщил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин. По его словам, контракт готовится к исполнению.



«С-400 — это одна из сложнейших систем, состоящая из целого набора технических средств, поэтому здесь есть много нюансов. Могу лишь гарантировать, что все принимаемые решения по данному контракту строго соответствуют нашим стратегическим интересам. В этой связи нам вполне понятна реакция некоторых западных стран, которые пытаются оказать давление на Турцию», — отметил Кожин.

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