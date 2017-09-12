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Энергетики намерены взыскать компенсацию с администраций Волчанска и Невьянска

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Свердловский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» сформировал перечень потенциальных ответчиков, которые связаны с должниками, не исполнившими решения арбитражного суда. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В перечень вошли органы государственной власти, органы местного самоуправления, бюджетные учреждения: администрации Волчанского и Невьянского городских округов, ФГКУ «6 отряд ФПС по СО», Пелымская городская больница, Новолялинская районная больница, Белоярская ЦРБ.



«Право требования хозяйствующим субъектом компенсации как дополнительных мер ответственности закреплено в ФЗ 368, статье 332 АПК РФ. Исходя из норм права, Гарантирующий поставщик может применить механизм получения компенсации к органам государственной власти, органам местного самоуправления, бюджетным организациям, банкам, должностным лицам и гражданам», — говорится в сообщении.

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