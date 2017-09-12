Дайджест
В Китае разработали новый ракетный двигатель
12 сентябрь 2017 (17:39)
В Китае заявили о создании ракетного двигателя, нарушающего законы физики. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на телеканал CCTV-2.
В пропагандистском видео утверждается, что ученые разработали двигатель EmDrive, который не тратит топливо. Его использование позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель.
Технические подробности и конструкция двигателя не раскрываются, однако в видео утверждается, что в ближайшее время двигатель испытают в космосе.
В пропагандистском видео утверждается, что ученые разработали двигатель EmDrive, который не тратит топливо. Его использование позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель.
Технические подробности и конструкция двигателя не раскрываются, однако в видео утверждается, что в ближайшее время двигатель испытают в космосе.
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