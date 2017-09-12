Дайджест

В Китае разработали новый ракетный двигатель

12 сентябрь 2017 (17:39)

В Китае заявили о создании ракетного двигателя, нарушающего законы физики. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на телеканал CCTV-2.

В пропагандистском видео утверждается, что ученые разработали двигатель EmDrive, который не тратит топливо. Его использование позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель.

Технические подробности и конструкция двигателя не раскрываются, однако в видео утверждается, что в ближайшее время двигатель испытают в космосе.

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