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В Китае разработали новый ракетный двигатель

В Китае заявили о создании ракетного двигателя, нарушающего законы физики. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на телеканал CCTV-2.



В пропагандистском видео утверждается, что ученые разработали двигатель EmDrive, который не тратит топливо. Его использование позволило бы людям добираться до Марса за 10 недель.



Технические подробности и конструкция двигателя не раскрываются, однако в видео утверждается, что в ближайшее время двигатель испытают в космосе.

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