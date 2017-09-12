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На Кубани начались военные учения

12 сентябрь 2017 (17:39)

На Кубани начались масштабные командно-штабные учения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева.

«Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности», — сказал он.

По словам Астафьева, на учениях будут также отработаны смена мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

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