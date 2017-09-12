Дайджест

На Кубани начались военные учения

На Кубани начались масштабные командно-штабные учения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева.



«Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности», — сказал он.



По словам Астафьева, на учениях будут также отработаны смена мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: