Дайджест
На Кубани начались военные учения
12 сентябрь 2017 (17:39)
На Кубани начались масштабные командно-штабные учения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы округа Вадима Астафьева.
«Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности», — сказал он.
По словам Астафьева, на учениях будут также отработаны смена мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника.
«Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров в район сосредоточения, в ходе которого отработают вводные команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности», — сказал он.
По словам Астафьева, на учениях будут также отработаны смена мест дислокации, марши и отражение массированного ракетно-авиационного удара условного противника.
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