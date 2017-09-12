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Штат Калифорния подал иск к президенту США

12 сентябрь 2017 (17:39)

Штат Калифорния подал иск к президенту США Дональду Трампу из-за отмены программы «Мечтатели», или DACA. Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на заявление генпрокурора штата Хавьера Бесерру.

«Я делаю то, что, по моему мнению, я должен делать для 40 млн людей в штате Калифорния», — сказал прокурор.

Программа DACA была введена администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Она позволяла отсрочить депортацию мигрантам, которые прибыли в США несовершеннолетними.

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