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Штат Калифорния подал иск к президенту США
12 сентябрь 2017 (17:39)
Штат Калифорния подал иск к президенту США Дональду Трампу из-за отмены программы «Мечтатели», или DACA. Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на заявление генпрокурора штата Хавьера Бесерру.
«Я делаю то, что, по моему мнению, я должен делать для 40 млн людей в штате Калифорния», — сказал прокурор.
Программа DACA была введена администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Она позволяла отсрочить депортацию мигрантам, которые прибыли в США несовершеннолетними.
«Я делаю то, что, по моему мнению, я должен делать для 40 млн людей в штате Калифорния», — сказал прокурор.
Программа DACA была введена администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Она позволяла отсрочить депортацию мигрантам, которые прибыли в США несовершеннолетними.
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