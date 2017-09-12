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УБРиР сократил расходы на формирование резервов на 54%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Финансовая Группа УБРиР подвела итоги работы за I полугодие 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), продемонстрировав положительную динамику по основным показателям. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Объем расходов на формирование резервов по итогам первого полугодия 2017 года сократился на 54% до 2,8 млрд руб., в то время как годом ранее этот показатель составлял 6,2 млрд руб. Стоимость риска, то есть отношение резервов к активам, на конец июня 2017 года составила 3,6%, что в два раза меньше значения, установившегося во втором квартале 2016 года.



Работа банка была отмечена аналитическим агентством Standard & Poor’s (S&P). Эксперты улучшили прогноз по рейтингам банка до «стабильного», что говорит о стабилизации показателей качества активов и капитализации. Также аналитики подтвердили кредитные рейтинги банка на уровне «В-/В».



Активы банка по данным на 1 июля 2017 года составили 396 млрд руб., увеличившись на 11% по сравнению с I кварталом. Драйвером роста стал портфель ценных бумаг, который на 1 июля достиг отметки 145,3 млрд руб. В структуре портфеля значительный рост показали облигации федерального займа (ОФЗ), за полгода их объем увеличился в пять раз и по итогам полугодия составил 64,7 млрд руб. В ожидании снижения доходности на рынке ОФЗ банк принял решение увеличить портфель.



Кредитный портфель юридических лиц на отчетную дату составляет 116 млрд руб. Темпы роста кредитного портфеля физических лиц незначительно снизились на 17%, что связано с более жесткими стандартами андеррайтинга. До конца года УБРиР ожидает увеличения объемов кредитования по всем сегментам клиентов: задача по повышению качества активов выполнена, и с учетом снижения стоимости фондирования у банка есть все ресурсы для вывода на рынок интересных для заемщиков предложений, что, в том числе, будет стимулировать рост спроса.



Ресурсная база УБРиР на 1 июля составила 378,9 млрд руб. Сезонный спад в I квартале сменился устойчивым ростом во втором. В структуре пассивов УБРиР по-прежнему доминируют средства клиентов: общий депозитный портфель достиг 244 млрд руб., увеличившись с начала года на 12%. Вклады физических лиц выросли на 3,7% до 174 млрд руб. В целом, можно отметить, что сберегательная модель поведения населения сохраняется, несмотря на то, что темпы прироста вкладов в сегменте до 700 тыс. рублей замедляются из-за отсутствия роста доходов населения.



Остатки на счетах юридических лиц во II квартале 2017 года характеризуются устойчивой положительной динамикой: рост относительно начала года составил 45%, а относительно первого квартала — 6,5%. В итоге, по данным на 1 июля 2017 года, депозитный портфель юридических лиц составил 69,4 млрд руб.



Чистая процентная прибыль за шесть месяцев 2017 года составила 2,4 млрд руб. Драйвером роста стали кредиты, выданные юридическим и физическим лицам, а также доход, полученный от вложения в ценные бумаги. По сравнению с тем же периодом прошлого года процентная прибыль выросла на 55%.



Чистый комиссионный доход за I полугодие 2017 года составил 1,6 млрд руб., увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная доля дохода была сформирована за счет расчетных операций, в частности, благодаря притоку новых клиентов — юридических лиц, которые активно открывали расчетные счета в УБРиР. Так, количество корпоративных клиентов с начала года увеличилось на 8,4% и на отчетную дату составляет более 56 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, значительное место в структуре прибыли от комиссий занимает доход, полученный от банковских гарантий для бизнеса. По итогам полугодия комиссионный доход от выданных гарантий составил 108,2 млн руб.



В первом полугодии 2017 года банк повышал эффективность ключевых бизнес-процессов и одновременно с этим продолжал контролировать расходы, удерживая их на уровне прошлого года. Это, в свою очередь, положительно отразилось на итоговой сумме чистой прибыли, которая составила 480 млн руб. по итогам отчетного периода.



Капитал финансовой Группы за полгода достиг 17,1 млрд руб. (+2,9%) по итогам I полугодия. Рост показателей обеспечила капитализация прибыли.

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