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Росавтодор выступил против введения скидок в системе «Платон»

УрБК, Москва, 12.09.2017. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) считает нецелесообразным введение скидок в системе взимания платы за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам «Платон» во время действия льготного тарифа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя ведомства Дмитрия Прончатова.



«В Минтранс ушла позиция Росавтодора, в которой отмечено, что введение скидок в период действия льготного тарифа нецелесообразно, так как это противоречит принципам системы. В связи с этим к вопросу введения скидочной программы необходимо вернуться тогда, когда будет анализироваться возможность возврата к изначальному тарифу. А на данный момент для перевозчиков уже действует льгота в виде заниженного тарифа», — пояснил он.



Д. Прончатов отметил, что Росавтодор по поручению Минтранса сделал расчеты о возможных вариантах введения скидок на период действия льготного тарифа, по итогам которых они признаны нецелесообразными.



Замглавы ведомства подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Минтранс и правительство РФ.

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