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По итогам августа средний чек в УрФО снизился на 4%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. По итогам августа средний чек в УрФО составил 429 руб., что на 4% ниже показателя июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



В целом по России после июльского падения почти на 3% средний чек в августе полностью компенсировал эти потери и прибавил 3%, вернувшись к показателю первого летнего месяца. В итоге средний чек по итогам августа получил значение в 518 руб., что на 15 руб. больше июльского показателя. По сравнению с августом прошлого года средний чек вырос на 20 руб. или на 4%, поднявшись с отметки в 498 руб.



Основными драйверами роста чека в целом по стране оказались Центральный и Дальневосточный округа, где средний чек на месяц прибавил 4,2% и 4,5% соответственно.



В мегаполисах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) средний чек за месяц потерял 1% своей стоимости, а за год прибавил 3,1%. В пятисоттысячниках чек в разрезе месяца вырос на 1,3%, но зато сократился в разрезе года на 2,4%.



Наибольшее сокращение среднего чека было зафиксировано в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек. Так, относительно июля чек похудел на 3,1%.



В августе средний чек продолжил свое снижение во всех торговых каналах. Так, за месяц он гипермаркетах сократился на 0,5%, в супермаркетах — на 3%, в дискаунтерах — на 1,1%, в магазинах традиционной торговли — на 1,7%.

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