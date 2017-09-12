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Филиал ЕВРАЗ ЗСМК стал призером Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2017. Команда ЗапсибТЭЦ (филиал ЕВРАЗ ЗСМК) стала призером Всероссийских соревнований оперативного персонала теплоэлектростанций с поперечными связями. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Энергетики ЕВРАЗа заняли второе место в командном зачете, а ведущий инженер цеха по ремонту тепловой автоматики и средств измерений ЗапсибТЭЦ Владислав Котвицкий признан лучшим по профессии.



«В соревнованиях приняли участие шесть команд из ведущих энергетических предприятий России. За четыре дня специалистам предстояло пройти семь этапов: показать знание нормативной документации, требований охраны труда и промышленной безопасности, а также выполнить практические задания. Конкурсанты демонстрировали навыки тушения пожара в электроустановке под напряжением, оказывали первую помощь пострадавшим от воздействия электрического тока, выполняли на компьютерных тренажерах основные технологические операции: растопку котла, запуск турбины, локализацию аварийных ситуаций и восстановление штатного режима оборудования. Высокий профессионализм, который подтвердили энергетики ЕВРАЗа на Всероссийских соревнованиях, особенно важен в период активной подготовки теплоэлектроцентрали к работе в осенне-зимний период», — говорится в сообщении.



Западно-Сибирская ТЭЦ снабжает теплом Заводской и Новоильинский районы Новокузнецка, а также вырабатывает тепло и электроэнергию для производства строительного проката ЕВРАЗ ЗСМК. В настоящее время на станции завершены основные работы по подготовке оборудования к предстоящему отопительному сезону. ЗапсибТЭЦ готова к постановке на циркуляцию магистральных сетей Заводского и Новоильинского районов в соответствии со сроками, установленными распоряжением администрации Новокузнецка.



Всероссийские соревнования профессионального мастерства персонала электростанций и электрических сетей проводятся с 1998 года при поддержке Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России. Турнир дает возможность выявить лучших специалистов отрасли, обеспечить распространение передовых методов и приемов работы, повышает престиж профессии.

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