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АТОР: Сочи, Анапа и Греция показали самые низкие минимальные цены на пляжный отдых в октябре

УрБК, Москва, 12.09.2017. Лидерами рейтинга минимальных цен на пакетные пляжные туры с вылетом из Москвы стали Сочи, Анапа и Греция. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные проведенного мониторинга.



Расчет стоимости всех пакетов производился на тур продолжительностью 7 ночей на двоих взрослых с перелетом туда-обратно и вылетом к месту отдыха в субботу, 30 сентября.



Как показывают итоги мониторинга, туры в Сочи на самом краю сезона дешевеют: направление вышло на первую строчку по уровню минимальных цен, впервые за весь летний сезон опередив Крым. Наиболее низкая стоимость такого тура составляет уже 20 тыс. 603 руб.



Второе место в рейтинге минимальных цен в начале октября — у Анапы. На 11 сентября самый дешевый вариант поездки с вылетом 30 сентября стоил 23 тыс. 137 руб.



Третье место показала Греция: минимальные цены на пакеты в начале октября снизились в цене почти вдвое за две недели. Самый дешевый пакетный пляжный тур на указанную дату стоит 23 тыс. 319 руб., что на 11% меньше минимальной цены на сопоставимую по условиям поездку в Крым (26 тыс. 064 руб.).

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